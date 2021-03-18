Члены Наблюдательного совета Укрзализныци получают по 300 000 гривен зарплаты ежемесячно, однако не имеют никакого плана реформ и месяцами вообще не появляются в Украине

Поэтому необходимо поднять вопрос о расформировании Наблюдательного совета в этом составе, и создать новый. Такое убеждение высказал народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по Укрзализныци Константин Бондарев в эфире телеканала «Украина 24».

«На очередном заседании временной следственной комиссии я буду настаивать на том, чтобы мы подняли вопрос о необходимости в таком составе работы наблюдательного совета. Ведь сегодня мы вообще не имеем плана реформ не имеем сформулированной программы деятельности. Зато есть очень серьезную проблему с тем, что у нас вроде есть наблюдательный совет, но фактически ее нет », - пояснил Бондарев.

По его словам, председатель Наблюдательного совета уже три года не был в Киеве, что ставит под вопрос его, он не общается на украинском языке, все общение происходит через переводчика.

«То есть, это не работа, а некая« видбувальщина ». Он получает средства ни за что. Я вообще не понимаю, кто эти люди в наблюдательном совете, и как они туда попали », - удивляется нардеп.

Однако правительство вместо того, чтобы заняться Наблюдательным советом, освободил от должности руководителя УЗ Владимира Жмака, который проработал в компании всего полгода, отмечает нардеп.

«У господина Жмака действительно была попытка реформировать« Укрзализныцю »и что-то сделать. Как наименее - побороть коррупцию, а не только говорить о ней, как это делает член наблюдательного совета господин Лещенко », - объясняет Бондарев.

Именно ВСК будет требовать от правительства создания новой наблюдательного совета, отметил нардеп.

«В Наблюдательный совет нужно взять действительно опытных специалистов украинской железной дороги. Которые знают, что такое украинская железная дорога, и очень быстро разработают план действий и план реформ. И это (создание новой Рады - Ред.) - ответственность господина шныряли, как руководителя этого правительства и премьер-министра Украины », - резюмировал Бондарев.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерству инфраструктуры в однодневный срок предоставить информацию о деятельности правления компании и Наблюдательного совета в 2017-2021 годах.

Как известно, «Укрзализныця» в рамках реформирования компании начала процедуру выделения отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок под названием UZ Cargo, используя для этого опыт европейских стран. Соответствующее решение поддержали Министерство инфраструктуры.

Однако наблюдательный совет УЗ отменила решение правления компании о создании UZ Cargo, и тем самым остановила реформу. А позже единогласным решением постановил освободить от должности Владимира Жмака.

Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.