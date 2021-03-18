Наблюдательный совет УЗ уволил с должности главы УЗ Владимира Жмака всего через полгода после назначения, потому что реформы, которые он предложил, оказались невыгодны членам Набсовета

Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов в своем блоге на Цензор.нет.

«Проекты Жмака по реформам всем показались перспективными и интересными. Но вот их воплощение встретило жесткое сопротивления. Всех устаивали сложившиеся схемы, потому и блокировал Набсовет такие проекты правления, как выделение оператора инфраструктуры «УЗ Инфра» и оператора грузоперевозок «УЗ Карго» в отдельные структуры. Хотя, по сути, это и было первым этапом реформы», - поясняет Сазонов.

По его словам, реформы «УЗ» Набсовету не нужны, так как его членов устаивает текущее положение дел. К тому же, частые кадровые перестановки дают возможность Набсовету изображать «бурную деятельность».

«У Набсовета - высокие зарплаты, возможность решать вопросы для серьезных людей. А Жмак все начал вычищать? Ну, при таком положении шансов (задержаться на своей должности – Ред.) нет. К тому же, у кого-то из членов Набсовета истекает срок полномочий, и тут свои проколы было бы неплохо списать на правление», - напоминает политолог.

Сазонов также напомнил, что за время работы Жмака среднемесячный доход от грузовых перевозок вырос на 6,5%, а доля «УЗ» на рынке грузовых перевозок увеличилась на 26%. А еще экс-глава УЗ перешел к прозрачным рыночным методам, и устроил аукционы на использование вагонов, убрав коррупционные схемы.

«Ну и был остановлен «тендер» на закупку ненужных колес, объявленный предыдущим правлением. Тендер специфический – у нас один производитель таких колес, Виктор Михайлович Пинчук. Именно ему подконтролен Набсовет, включая небезызвестного Сергея Лещенко, поведавшего миру о колесном скандале ровно 0 раз», - резюмировал Сазонов.

Напомним, Владимир Жмак в качестве главы «Укрзализныци» начал реформу компании и выделение грузовых перевозок в отдельную бизнес-вертикаль под названием UZ Cargo. Такой механизм поддержали в Министерство инфраструктуры. Однако Наблюдательный совет УЗ отменил решение о создании UZ Cargo, и тем самым остановил реформу. А позже единогласным решением освободил от должности Владимира Жмака.

Кабмин одобрил отставку Жмака, а премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерству инфраструктуры в однодневный срок предоставить информацию о деятельности правления компании и Наблюдательного совета в 2017-2021 годах.

Ранее народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по Укрзализныце Константин Бондарев заявил, что члены Набсовета получают по 300 тысяч гривен зарплаты ежемесячно, однако не разработали план реформ, и месяцами не появляются в Украине. Поэтому необходимо поднять вопрос о расформировании Наблюдательного совета в этом составе, и создать совет, который будет состоять из профессионалов. Однако вместо этого Кабмин принял решение сменить руководителя УЗ.