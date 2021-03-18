Олигарх Виктор Пинчук сумел внедрить в президентскую партию «Слуга народа» целую группу подконтрольных себе депутатов.

Об этом говорится в статье издания «Украинская правда».

«Виктор Пинчук сумел различными каналами инкорпорировать в список «Слуги» выпускников образовательных программ, стипендиатов фонда Сороса, спикеров своих конференций и даже менеджеров «Интерпайп», - говорится в материале.

Политическое влияние на численную группу депутатов в президентской фракции олигарх конвертирует в возможность зарабатывать на государственных тендерах, в первую очередь «Укрзализныци» и «Укргаздобычи».

«Пока все «зарабатывают» в рамках приличия, власть не мешает, но когда кто-то переходит границу, то, скажем, Антимонопольный комитет запрещает компаниям Пинчука участвовать в тендерах «Укразализныци», - говорится в статье УП.

Напомним, ранее в сферу влияния олигарха Пинчука СМИ причисляли фракцию «Голос», как минимум большую ее часть.