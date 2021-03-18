Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг покрывает коррупционные схемы и манипуляции на рынке электроэнергии, предоставляя необоснованные преференции различным компаниям-спекулянтам
Об этом сообщил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.
«Вместо того, чтобы идти в сторону либерализации рынка и использовать лучшие европейские практики нынешний состав Регулятора покрывает схемы на рынке и уходит глубже в ручное регулирование создавая преференции отдельным игрокам рынка и улучшает условия для трейдеров-спекулянтов. Такие действия идут в разрез с подходом ЕС в части либерализации и создании конкурентного рынка электроэнергии», - сообщил эксперт.
Соответствующий подход к регулированию привел к тому, что более 70% опрошенных «Центром Разумкова» экспертов, представителей бизнеса и бытовых потребителей, считают НКРЭКУ неэффективным и коррумпированным органом.
«В таких условиях совершенно неудивительно, что согласно соцопроса Центра Разумкова - Регулятору доверяют эксперты, лицензиаты и населения на уровне статистической погрешности. В основном, более чем на 70% опрошенные считают, что этот орган корупционный/непрофессиональный и политически заангажированый», - добавил эксперт.
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Ранее сообщалось, что по выводам рабочей группы Временной следственной комиссии Верховной Рады, именно НКРЭКУ является ответственным за кризис на энергетическом рынке 2020-2021 годов, который привел к остановке 95% шахт, миллиардных убытков государственных компаний и возникновению долгов на энергорынке.