По мнению Руслана Бизяева, политолога, аналитика и эксперта Украинского института политики, корабли НАТО в Одесском порту не касаются крымского вопроса и конфликта на Донбассе, о чем он и заявил в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

Эксперт рассказывает, что корабли НАТО прибыли в Одесский порт только для плановых учений и ни для чего больше. Кроме того, несколько минных тральщиков - это еще не флот, тем более такой, который мог бы решить крымскую проблему и войну на Донбассе. На самом деле совпадение во времени прибытия этих кораблей с украинскими проблемами случайно.

С другой стороны, как отмечает Бизяев, Российская Федерация может понять этот ход совсем иначе. «Есть такое понятие казус белли - повод для войны. То есть, если тебе что-то очень хочется, но ты не можешь, ты всегда найдешь способ, как это реализовать», - объясняет он и подчеркивает, что Россия может посмотреть на прибывшие корабли НАТО под этим ракурсом.

Касаясь темы Донбасса, политолог отмечает, что на самом деле никто не получает никакой выгоды от этой войны, следовательно, ее функция заключается в чем-то другом. «Широкомасштабные боевые действия не выгодны никому. Тактические бои - да, выгодны. Обстрелы выгодны. Здесь я внутреннюю логику вижу - отвлечение внимания», - делится своими мыслями Бизяев. В то же время, что же готовится вместо этого, эксперт еще не понял.

«Она явно не лежит в плоскости чисто военной стратегии, она больше, скорее всего, относится к стратегии политической», - делает вывод Руслан Бизяев. Он замечает, что весной в Украине с новой силой разворачивается политический кризис, а конфликт на Донбассе только его усугубит, мол, переведет ее с хронической формы в острую.

Дает свой комментарий Руслан Бизяев и разговорам об отставке Дениса Шмыгаля, нынешнего премьер-министра Украины, и о перестановке внутри Кабмина, и о возможных досрочных выборах ВР. «Ситуация просто кипит, но она под крышкой», - лаконично описывает он состояние дел. С другой стороны, именно события на Донбассе могут дать новый толчок, добавить динамики и вообще изменить курс политики Украины.

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