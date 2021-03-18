Итоговый документ,который был написан после съезда партии «Слуга народа», сделанный на основе программы «Країна мрій». Его постарался разобрать по доктринам политолог Юрий Романенко в программе "Романенко важное" на Youtube.

Как пишет Politeka.net, Романенко рассказал о доктрине «экономика с прозрачными рынками без монополии и коррупции».

«Однако очень много компаний ушло в тень, более того ФОПов пытаются добить. Те же самые IT-специалисты заявили, что многие будут уходить из Украины. Опросы показывают, что 50% компаний готовы уйти из Украины, если власти добьют ФОПов. Все это только усиливает теневую экономику», - сказал эксперт.

Политолог проанализировал пункт из программы «Країна мрій» про «возможность для каждого гражданина гарантированно получить социальную помощь от государства и местного самоуправления в случае осложнения жизненных обстоятельств».

«Это мы очень хорошо видим на примере COVID-19 и всех последствий, которые он вызвал. Как государство поддерживает наш бизнес и наших граждан. Если на примере Европы и США там дают безвозмездную денежную помощь, то Украина ничего подобного организовать не может. Собственно говоря, Украина вообще не может помочь своим гражданам. Так зачем заниматься самообманом», - спрашиваетэксперт.

Романенко прокомментировал, что каждая строчка программы - это самообман. Следующий пункт программы «Країна мрій» звучит как «возможность беспрепятственного карьерного роста в соответствии с приобретенными знаниями, навыками в государственном, частном и общественных секторах».

«Мы наблюдаем сейчас во всех эшелонах власти государственного управления, когда кучу бездарей в разных комбинациях двигают туда-сюда и ничего принципиально не меняется. А качество государственного управления только ухудшается», -сказал политолог.

Романенко подчеркнул, что это все имитация бурной деятельности, когда все вместе играют в государственное управление и пытаются создать видимость того, что на самом деле работа ведется. За последнее время меняются десятки глав ОДА и нет постоянной идеология партии.

«Очень сложно себя убедить в том, что все это серьезно. И это ключевая проблемадоктрины«слуг народа». Нужно всем вмести наконец-то заняться государственной политикой», - резюмировал политолог.

Напоминием, Politeka сообщала, что сегодня крымчане в среднем живут уже хуже, чем в 2014 году в марте.

Также ранее Романенко рассказал, что порождает управленческий хаос.