При нынешнем дефиците Пенсионного фонда, пенсии в 7 тысяч гривен возможно сделать только судьям и госслужащим, у которых пенсии от 50 до 130 тысяч гривен, путем их понижения до 7 тысяч гривен. Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в своем видеоблоге на Youtube.

Загородний рассказал, что некоторые категории людей у нас получают достаточно высокие пенсии. Это судьи и другие люди, которые поработали на госслужбе и не работали в частном секторе. Они имеют пенсии от 50 до 130 тысяч гривен ежемесячно.

«Может госпожа министр имела в виду, что именно этим пенсионерам сократят пенсии до 7 тысяч гривен. Хотя я в этом сильно сомневаюсь, ворон ворону глаз не выклюет, а наш министр социальной политики тоже хочет себе хорошую пенсию», - сказал политолог.

Загородний считает, что это очередной фейк, хотя может быть наша министр по социальной политике прочитала Twitter господина Шмыгаля, который является у нас премьер-министр Украины. Когда Шмыгаль делал пост, посвященный юбилею Т.Г. Шевченко, он написал, что сегодня поэту могло бы исполнится 207 лет.

«Может наши власти изобрели что-то такое, что увеличит средний возраст жизни украинца до 207 лет. Возможно, они что-то знают, а нам не рассказывают. Хотя у меня есть сомнения, понимают ли руководители страны, о чем вообще говорят. Чем больше находится нынешнее правительство у власти, тем больше у меня вызывает подозрения задумываются ли они о чем сами говорят», - резюмировал политолог.

Напоминаем, Politeka рассказывала со слов Загороднего, что ожидаемый выход фильма группы «Bellingcat» вызовет кризис доверия со стороны наших западных партнеров.

Также ранее Загородний рассказал о последствиях санкций на Коломойского.