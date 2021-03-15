Які наслідки можуть бути після виходу фільму групи «Bellingcat»? Опозиція не упустить можливості використовувати цей скандал на свою користь, а РФ чекає на помсту українській владі за дії проти кума Путіна. Про це розповів політолог Тарас Загородній у своєму відеоблозі на Youtube.

«Днями злі язики кажуть, що цей фільм відомої всім групи-розслідувачів «Bellingcat» буде 15-21 числа, принаймні обіцяють, що до кінця березня точно воно буде. Які це матиме наслідки? Наслідки я думаю будуть досить сумні, в першу чергу для нашої влади, їм доведеться позбавлятися від тих людей, яких підозрюють в тому, що вони могли допустити просочування інформації», - сказав експерт.

Політолог припустив, що це викличе кризу довіри до чинної влади. Конкуренти не сплять. Впершу чергу можуть вимагати імпічменту президента, дострокових перевиборів президента і парламенту буде вимагати опозиція. Цим займатиметься пан Порошенко, бо Зеленський своїми діями щодо проросійських каналів, в принципі, активно заліз на його поле електоральне.

«Це буде таке алаверди з боку Порошенка. Його прихильники вже активно промотують цей фільм, який повинен вийти, приблизно знаючи що там вже буде. Це викличе кризу довіри з боку наших західних партнерів. Це викличе таке гарне почуття в лапках, з боку Російської Федерації, яка знайде можливість помститися впершу чергу чинній владі», - розповів політолог.

Загородній висловив свою думку, що РФ скористається ситуацією, щоб посіяти хаос в нашій країні. Але, на жаль, наша влада дає цьому привід. В даному випадки – це викличе кризу довіри, і швидше за все буде вимагати як мінімум дострокового розпуску парламенту.

«І ми виходимо дуже ймовірно на дострокові парламентські і президентські вибори. Про що ця історія говорить, про те, що потрібно якщо набираєш у владу людей, то потрібно брати людей перевірених, які все-таки розуміють, про що йде мова. Ми знаходимося де-факто в стані війни з Російською Федерацією і будь-яка наша помилка, будь-який крок ставить під загрозу життя не тільки агентів, які були задіяні в цьому і не тільки наших громадян, але і ставить питання про безпеку нашої країни», - підсумував Загородній.