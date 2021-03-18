Украинский политолог и политический эксперт Руслан Бортник в программе Руслана Бизяева «Культ личности» заявил, что Великобритания будет использовать Украину для усиления своих интересов переговорных позиций с Россией.

В октябре стало известно, что в Украине планируют построить две военно-морские базы: одну на Черном море, вторую — на Азовском. Их якобы будут создавать с привлечением британских специалистов, а средства на это предусмотрены меморандумом, который украинская сторона подписала во время визита в Великобританию.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что для постройки баз Великобритания готова предоставить кредит, однако когда именно — неизвестно.

Руслан Бортник считает идею постройки военно-морских баз инструментом давления и формирования переговорной позиции с Россией.

«Максимум, в чем Британия заинтересована – это в районе Одессы, все. То, что уже ближе к Азову, им уже неинтересно. Турция – то же самое. Мы снова в великой большой игре за Крым», - говорит эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ рассказал, какой парадокс происходит в украинской экономике.

Напомним, Бизяев заявил, что природные ресурсы могут провоцировать конфликты в обществе.