В своем блоге «Тарас Загородний говорит» политолог Тарас Загородний рассказал про протекание довыборов в Донецкой области.

«В 50 округе Донецкой обл. борьба разворачивается вокруг кандидата от партии «Порядок», который пользуется поддержкой от компании «Метинвест», у которой активы находятся в этой области. Он имеет большие шансы победить, потому что люди хотят видеть своего представителя и доверяют тем, кого они из своей среды «выпускают»», - отметил Загородний.

Политолог подчеркнул что, Андрею Аксенову, который выдвигается от партии «Порядок», противостоит кандидат от ОПЗЖ Артем Марчевский, который является продюсером «112 канала».

«Артем Марчевский имеет неплохие шансы на победу, потому что у ОПЗЖ в этом регионе высокие рейтинги. Более заметный кандидат, которого выдвинули, это Юлия Кузьменко. Женщина, которую, по моему мнению, незаконно посадили в тюрьму по делу об убийстве Шеремета. Она выдвигается от ЕС Порошенко, думаю, что если они займут третье место, их это устроит и они покажут, что они есть и что они являются активными борцами», - сказал ведущий.

Также, Загородний добавил, что даже не помнит, кто баллотируется от «слуг народа», потому что у них очень низкий процент поддержки в том округе.

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