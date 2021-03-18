В программе «Что дальше» на канале «Знай24» политолог Руслан Бизяев выразил свои сомнения относительно наличия в Офисе Президента реальных планов, как можно урегулировать конфликт на Донбассе. Мол, это фейк, иначе бы европейские СМИ уже были проинформированы.

По мнению эксперта, Офис Президента не имеет плана действий по поводу окончании войны в Донбассе, а все противоположные заявления - не более, чем фейк. Он напоминает о ситуации с Минском, сложившейся прошлым летом: от переговоров с договоренностям пришли в тупик.

В таком случае общественность требует определенной уверенности в ситуации. «Самый простой способ, это сказать - "Ребята, не волнуйтесь, у нас есть план B, C, D, E, F, G, H и т.д."», - говорит Бизяев.

Политолог рассуждает так: если понимание провала плана прошлого лета было уже давно, провала встречи Нормандского формата, то ничто не мешало хотя бы приступить к реализации запасного плана ранее. Тем более, что ни один план нельзя воплотить ни за день, ни за два.

«Представим ситуацию, есть мирный план, который, в том числе, разработала Франция. Эммануэль Макрон почему-то не звонит по этому поводу никому, не обсуждает, а что же мы будем делать », - объясняет Бизяев свою позицию. Тем более, если европейские СМИ никак не реагируют, то, мол, говорить не о чем. С другой стороны, нет информации по этому поводу и со стороны других государств - Германии, Франции. Руслан Бизяев делает вывод, что никто не может подтвердить существование некоего плана.

«Мы приходим к выводу, что это заявление сделано для внутренней аудитории. Что ситуация под контролем, мы работаем», - считает политолог.

Напоминаем, Бизяев объяснил, для чего корабли НАТО прибыли в Одесский порт.

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