Решение СНБО о расследовании голосования за ратификацию «Харьковских соглашений» как государственную измену является шансом для депутатов скрыть свою причастность к их последствиям.

Об этом заявил депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова» .

«Скрытое становится явным, ширму открывают и оказывается, что идеалы, в которые мы так верили, уже не такие идеальные», - предупреждает депутат. С другой стороны, отмечает он, эта тема может стать пиаром для многих политиков, а также шансом скрыть свою причастность к последствиям, которые имели «Харьковские соглашения».

Поляков вспоминает, как 11 марта Данилов подал заявление о поручении СНБО начать расследование против тех, кто поддержал ратификацию «Харьковских соглашений», а уже на следующий день СБУ занялась этим делом. По мнению Данилова, «Харьковские соглашения» первыми привели к разрушению СБУ, а потому государственная измена произошла не столько 2014 года, сколько 2010. Ведь этот договор несомненно позволил в свое время увеличить количество военных Российской Федерации на территории Украины, которые позже присоединились к аннексии полуострова.

С другой стороны, возникает логичный вопрос относительно довольно долгого откладывания обсуждения этой темы на государственном уровне, в частности он адресуется бывшему президенту Украины Петру Порошенко. В то же время Поляков напоминает, что аренда базы Севастополя так или иначе должна была закончиться еще в 2017 году. «Можно ли назвать это разумным шагом, ведь прошло более 10 лет, и по факту, все эти разбирательства не имеют никакого смысла?», - говорит депутат.

Напоминаем, Томенко объяснил, почему расследование политической измены по подписанию «Харьковских соглашений» не будет иметь результатов .