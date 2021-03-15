РНБО заявила про намір вести розслідування державної зради щодо підписання «Харківських угод», але у списках обвинувачених багато тих політичних діячів, які сьогодні виявляють лише патріотичні настрої. На думку українського політика Миколи Томенка, цю ситуацію із пошуком та покаранням винних можна назвати політичним тролінгом, що він і сказав у своєму відеоблозі у програмі Tomenko online.

Як пише Politeka.net, заявивши про свої наміри вести розслідування політичної зради щодо підписання «Харківських угод», РНБО визначила 236 депутатів винними в їх ратифікації. «Ними статус і місце розположення російського Чорноморського флоту на території українського Севастополя продовжувався до 2042 року з правом пролонгації ще на 5 років», - нагадує Томенко суть провини.

Політик зазначає, що велика кількість імен у списку звинувачених сьогодні заявляє про свої патріотичні настрої. А відтак з позиції політичного тролінгу Порошенка, «Партії Регіонів» та інших тодішніх прихильників «Харківських угод» ці рішення радше мають ідеалістичний характер.

Томенко нагадує, що Литвин підняв це рішення на голосування наперекір парламенту, його підтримав керівник Конституційного суду Сергій Головатий і теперішній депутат Київради Олександр Омельченко, окрім цього залучилися комуністи та депутати з ряду інших фракцій, зокрема Ігор Палиця, лідер патріотично налаштованої партії «За майбутнє». Мовляв, цікавих осіб, які тоді підтримали ратифікацію «Харківських угод», а сьогодні обійняли високі посади і гучно говорять про патріотизм, достатньо.

«Який результат буде із цього політичного троллінгу і пошуку зрадників української держави в період Януковича?», - запитує політик і відповідає однозначно – ніякий. Причина цьому – парламентський індемнітет, який передбачає захист депутатів. З іншого боку, каже він, цілком можливо почати розслідування з приводу «Харківських угод» проти самого Януковича, тих, хто очолює Міністерство закордонних справ, а також Литвина. «А список зрадників в 236 голосів – це, так, нагадування якихось там політичних речей і розставляння акцентів», - вважає Томенко.

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