Отставка главы «Укрзализныци» стала результатом недовольства олигарха Виктора Пинчука реформой компании и намерениями Владимира Жмака навести порядок с закупками колесной продукции.

Об этом в колонке для издания Лига пишет экономист Борис Кушнирук.

«Для меня очевидно, что начав реформу «Укрзализныци», правление во главе с господином Жмаком собиралось ломать коррупционные схемы, выгоду от которых имеют бизнесмены, интересы которых представляют некоторые члены наблюдательного совета. Наиболее наглядным является пример очевидного конфликта интересов Сергея Лещенко, учитывая его давние отношения с владельцем «Интерпайп», - отметил Кушнирук.

В частности именно после назначения Жмака руководителем «Укрзализныци» был отменен скандальный тендер на закупку колес производства компании «Интерпайп» по завышенным ценам.

«Был отменен, объявлен еще предыдущим правлением, тендер на закупку железнодорожных колес по завышенной цене и в необоснованно больших объемах. Победить на тендере мог только «Интерпайп», интересы которого отстаивали члены наблюдательного совета «Укрзализныци» Андерс Ослунд и Сергей Лещенко. Об этом открыто заявлял бывший финдиректор «Укрзализныци», - отметил Кушнирук.

Напомним, осенью 2020 года Антимонопольный комитет раскрыл сговор компаний Виктора Пинчука на тендерах «Укрзализныци». "Интерпайп" и связанные юридические лица были оштрафованы на 70 млн грн, также им на 3 года запретили участие в государственных закупках.

17 марта в день суда «Интерпайпа» против АМКУ Кабинет Министров срочно уволил Жмака по представлению наблюдательного совета.