Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину прекратить импорт электрической энергии с Белорусской АЭС.
Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде 19 марта.
«Сегодня хочу публично попросить власть Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии в отношении Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце (город на севере Беларуси, где построена АЭС – прим.) ",- заявил президент Литвы.
Он подчеркнул, что проект Белорусской АЭС, построенной Российской Федерацией, на севере Беларуси, несет угрозу для безопасности не только стран Балтии, но и самой Украины.
«Строитель АЭС Россия не только поставила под угрозу жизнь и здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния, что означает прямую угрозу не только для Литвы, но и для Украины», - подчеркнул президент Литвы.
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Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.
Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.