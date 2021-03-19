Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину прекратить импорт электрической энергии с Белорусской АЭС.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде 19 марта.

«Сегодня хочу публично попросить власть Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии в отношении Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце (город на севере Беларуси, где построена АЭС – прим.) ",- заявил президент Литвы.

Он подчеркнул, что проект Белорусской АЭС, построенной Российской Федерацией, на севере Беларуси, несет угрозу для безопасности не только стран Балтии, но и самой Украины.

«Строитель АЭС Россия не только поставила под угрозу жизнь и здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния, что означает прямую угрозу не только для Литвы, но и для Украины», - подчеркнул президент Литвы.

Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.