Украина променяла все свои преимущества - науку, авиастроение, природу и богатство - на украинский язык, хотя нужно было все это подхватывать, чтобы стать лучшей в Европе.

Об этом сказал политолог Сергей Дацюк в программе “Романенко Беседы”.

“Мы же думали как в 1991… Что наука, судостроение, авиастроение, ракетостроение, искусство - достаточно, как казалось, неплохое. Хорошая природа, богатство - вот это вот все, плюс еще украинский язык, уникальная культура - и заживем мы лучшей нацией в Европе. Но для того, чтобы это осуществить, надо же было все это подхватывать. Подхватить судостроение, подхватить авиастроение. Разобраться, что такое стратегия, ее подхватить”, - сказал Сергей Дацюк.

Он отметил, что надо было не исследованием стратегии заниматься, а собственным стратегированием и развернуть программно-проектный комплекс по многим направлениям.

“Попытаться удержать максимум линейки из этого перечня. Но получается сегодня так, что мы это променяли. Вот все вот это мы променяли на украинский язык. Я не спорю, украинский язык - это важно, но оказывается, что если мы выбираем вот этот вот вектор на замкнутость - мы не можем реализовать не то, что всю эту линейку, а даже часть. Потому что реализация части этой линейки - это и есть сотрудничество с Европой, программно-проектное, с Россией программно-проектное, с Турцией, со Штатами, с Китаем”, - добавил политолог.

Он подчеркнул, что если не подхватывать такой способ работы с будущим - то останется только украинский язык и здесь будет хутор, где все будут говорить на нем. При этом, удержание линейки подразумевает компромиссы.

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