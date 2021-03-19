В программе «Политика наизнанку» сопредседатель общественной инициативы «Права справа» и военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал о деталях политики Офиса президента относительно ОПЗЖ.

«То, что в последнее время происходит с ОПЗЖ, свидетельствует о том, что Офис президента перешел к тактике фактического уничтожения этой политической силы. И дай Бог. Но возникают соответствующие вопросы: дело в том, что уничтожается только одно крыло этой политической партии», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, другое крыло ОПЗЖ остается «вне удара» Офиса президента.

«Более того, когда собственно президент встречался с сотрудниками ведущих украинских телеканалов, то странным образом, телеканал «Интер» поддержал введенные санции против телеканалов, а это был сигнал», - подчеркнул Снегирев.

Следует отметить, что публикация списка олигархов из Украины, во время кризиса увеличивших свое состояние, совпадает с заявлением Владимира Зеленского, который называет несколько фамилий украинских олигархов, к которым будут определенные вопросы, или возможное применение экономических и политических санкций.

Напомним, Politeka публиковала заявление Снегирева, что Великобритания начала свою игру в Украину.

Ранее Politeka распространяла, что политолог Ермолаев назвал три важнейших решения Кучмы.