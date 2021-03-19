Украино-американские отношения: что дальше?

На этот вопрос в одноимённой программе на канале «Знай 24» отвечает украино-американский бизнесмен, девелопер, идеолог технологии Блокчейн Марк Гинзбург.

«В прошлом году долгое время была неопределённая ситуация на президентских выборах в США. Тогда казалось, что уже в марте можно будет анализировать инициативы новой – или прежней – администрации. Сейчас середина марта – и о новой американской администрации нечего сказать. Я не помню более невнятного послевыборного периода, ведь обычно уже в первые месяцы начинается достаточно активная деятельность», - говорит гость программы.

По его словам, в таких случаях либо администрация которая осталась у власти, зачищает своих особо некорректных политических противников, либо новая администрация выступает со своими инициативами и отменяет прежние. На самом деле, как считает Гинзбург, сейчас что-то наподобие этого тоже происходит.

«Однако новая администрация всегда была ассоциирована с новым лидером. Но сейчас Байдена практически не слышно», - считает Марк Гинзбург.

Ранее, как сообщает Politeka , он рассказал о внезапном скачке, который вывел биткойн на мировой уровень.