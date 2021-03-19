Политолог, социальный философ Сергей Дацюк в программе «Романенко. Беседы» заявил, что в государстве нет никакой другой системы, кроме олигархической.
«Было время, когда была власть с некоторыми функциями управления и были олигархи. Тогда их можно было искоренять. Теперь, когда олигархи нанимают управление и представляют собой власть, нельзя говорить, что мы что-то можем сделать с олигархами. Что можем сделать? Мы можем только разрушить все имеющееся», - говорит эксперт.
По его мнению, если убрать бизнес олигархов – исчезнет вся система.
«Просто ничего не останется. Ты не сможешь получать электроэнергию, ты не сможешь плавить металл, получать деньги в бюджет, ты не сможешь получать коммунальные платежи… Потому что у тебя электроэнергетика, все городские инфраструктуры – это все какие-то олигархи. Ты не можешь просто взять и уничтожить. Это значит, что ты должен поверх простраивать нечто другое сетевым образом. Постепенно перебирая уже некоторые функции в новом виде в этих сетях», - резюмировал Дацюк.
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