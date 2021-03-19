Против первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование по подозрению в государственной измене и растрате, сообщает издание Гордон со ссылкой на газету Kyiv Post.

По информации источника в Приват банке, детективами были российские граждане.



Так, в распоряжение редакции попал документ Офиса генпрокурора об открытии уголовного производства в отношении Рожковой, а также нескольких сотрудников, которые участвовали в расследовании деятельности бывших акционеров и национализации "Приват Банка" в 2016 году. По данным издания, подозрения им еще не предъявили. Причина подозрений в том, что они передавали информацию иностранному детективному агентству Kroll Inc., консалтинговой фирме AlixPartners и юридическим фирмам Hogan Lovells и Asters.



Как сообщил источник в правлении Приват Банка представители компании Kroll на протяжении 2017 года действительно проводили расследования в банке, компанию представляли сотрудники из офиса в Москве, граждане России. Им был предоставлен неограниченный доступ к информации, выделены рабочие места, основная их функция был сбор различных данных и их перемещение в Московский офис для анализа. На вопрос могли ли сотрудники получить данные о чиновниках в Украине, военнослужащих, предприятий оборонной промышленности источник ответил, что это возможно, так как контроля за предоставление данных со стороны банка не было. В распоряжение редакции также попали документы за подписью Рожковой, где она обязала предоставить доступу гражданам России, сотрудникам компании Kroll.



Отмечается, что хотя у НБУ был доступ к большому количеству инсайдерской информации, которая могла бы разоблачить незаконные схемы внутри "Приват Банка", ему требовалась внешняя помощь, чтобы выяснить масштабы выведения средств и подготовить успешный судебный иск.