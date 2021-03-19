Какую роль в сегодняшней Украине играет Совет национальной безопасности и обороны? Чего больше от его деятельности – пользы или вреда?

Своё мнение по этому поводу в программе «Романенко. Беседы» высказывает политолог, социальный философ и публицистом Сергей Дацюк.

«СНБО должен работать так. Входит президент, говорит: мир устроен таким-то образом, мы включены в такие-то отношения, мы видим ситуацию так-то. Президент разворачивает всю картину и говорит: мы, СНБО, принимаем такое-то решение. Здесь мы видим такое-то стратегическое направление, здесь – такое-то. А у нас СНБО – это рулетка. Когда-то Саакашвили создал офис простых решений, а сейчас СНБО – это офис простых и неожиданных решений», - говорит эксперт.

По его словам, там люди фактически бросают кости и говорят: давай угадаем, кого прищучат следующим. Сергей Дацюк отмечает: этот орган хорошо умеет разрушать, но неплохо было бы увидеть, что он строит. Да, телеканалы Козака уничтожены, но что дальше? Собирается ли СНБО строить другое телепространство? Ведь этот шаг показывает непонимание того, как оно устроено. Сейчас оно сжалось до десятка олигархических каналов, которые заняты исключительно пропагандой.

«Не было установлено правило: пропаганда должна занимать не более пяти процентов эфирного времени. Должны быть и научные программы, и программы об искусстве, о природе, об экологии, программы для детей… А сейчас всё превращено в пропагандистскую накачку», - считает Сергей Дацюк.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал об опасности, которую несут мирные инициативы Украины.

Также Дацюк заявил, что украинское государство уже мертво.