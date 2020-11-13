Україна може втратити підтримку США у зв'язку з мирними ініціативами влади

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив філософ і публіцист Сергій Дацюк в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, нинішня обстановка в країні обумовлена трьома факторами.



"Ця ситуація зроблена штучно і три сили зараз розколюють Україну. Перша, і найбільш руйнівна, - це Росія з її імперськими фантомними болями. Друга - це націонал-патріоти. Вони відрізняються від націоналістів тим, що прибирають рамку націоналістичних установок, а беруть тільки частину з них: армія, мова, віра. Вони на другому місці", - зазначив філософ.

Дацюк вважає, що Україна в найближчому майбутньому може залишитися без підтримки партнерів.

"На третьому місці західний світ, зокрема Європа, а не США. Штати, з їх історією, дуже поважають людей, які борються за свою свободу. Поки ми билися, вони готові були давати нам все, але як тільки вони побачили, що ми перестали битися у них зникла зацікавленість. Вони стали нас зневажати і вивели нас за межі своєї уваги. Коли вони почули наше "ми не хочемо стріляти" ми стали їм нецікаві", - пояснив Дацюк.

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Як повідомляла Politeka, США перекидають потужну військову силу до України та Польщі.

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