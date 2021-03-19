В Украинском исследовательском центре «Эйтос» проанализировали самопрезентацию молодых политиков.

Среди них - практически все «Слуги», представители «Голоса» и несколько депутатов из ОПЗЖ, пишет From-UA.

В «Эйтосе» составили рейтинг наиболее самовлюбленных молодых украинских политиков.

«Самопрезентация - сложный и многокомпонентный процес, - отмечают аналитики. - Очевидно, что политик в некотором роде всегда эгоцентрическая личность. Но некоторые представители удивляют даже на фоне корифеев».

Первое место в антирейтинге «Эйтоса» досталось лидеру партии «Голос» Кире Рудык. Во всех интервью дама говорит в основном о себе, а все партийные победы и события иллюстрирует своим лицом.

На втором месте - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Политик часто путает парламентскую трибуну с театральными подмостками.

На третьем месте - министр здравоохранения Степанов, чья самовлюбленность и непоследовательность уже успели стать легендой.