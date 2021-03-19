Окружение Виктора Медведчука привело на должность председателя Ивано-Франковской ОГА своего человека - менеджер Петр Белз продвигал на должность Андрея Бойчука.

Как пишет Апостроф, об этом говорится в статье издания "Місто".

Как пишет издание, Белзы являются подставными лицами Медведчука на топливном рынке Украины.

"Петр Белз - генеральный директор компании "Анвитрейд", контролирующей работу нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Куратором Белза называют израильского бизнесмена Нисана Моисеева, чья компания "Глуско Украина" является импортером сжиженного газа из России, а именно с заводов "Роснефти". Моисеев развивает собственную сеть заправок под торговой маркой "Глуско" на месте бывших АЗС ТНК. Также Нисан Моисеев - бизнес-партнер и друг кума Путина Виктора Медведчука. В ноябре 2016 журналисты "Радио Свобода" зафиксировали, как Медведчук с Моисеевым на частном самолете вместе прилетели из Москвы в Киев", - пишет издание.

Андрей Ярмольский и Эдуард Греков, представляющие интересы Медведчука на Прикарпатье, являются учредителями не менее ООО "Юридическая компания "Финкорд Интеллидженс", бенефициарным владельцем которой, согласно информации из открытых источников, является Андрей Ярмольский. "Финкорд" играет не последнюю роль в получении незаконных судебных решений в пользу Медведчука в его нефтегазовых сделках. Адвокаты компании Кравченко Т.С. и Громич И.В., по данным издания, "помогают помощникам главы ОГА воровать деньги у государства". Решение об этом есть в реестре.

"Очень вероятно, что во время запланированной поездки в Ивано-Франковскую область в ближайшие дни президент уволит с должности председателя ОГА Андрея Бойчука, а Прикарпатье снова оставят с ВО. После публикаций о главе Ивано-Франковской ОГА Андрее Бойчуке, который является человеком Виктора Медведчука, связями других губернаторов заинтересовались силовики. При отборе на должности ответственным за регионы является Кирилл Тимошенко и Зеленскому Андрея Бойчука он представил как чистого и патриотического кадра. Поэтому к Тимошенко могут быть вопросы по региональному кейсу. Получается, что Зеленский одной рукой ввел санкции против каналов Медведчука, а второй назначил его человека губернатором Франковской области. И не просто человека, а участника монополизации Медведчуком рынка дизеля в Украине во времена Порошенко", - пишет издание.

Также журналисты напомнили, что секретарь СНБО Данилов анонсировал новые санкции и намекнул на депутатов ОПЗЖ.

"Председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук, человек близкий к Медведчуку, во времена Порошенко присматривал за Новоград-Волынской "золотой" трубой... Кум Путина стал контролировать как минимум треть рынка дизтоплива в Украине... Через нефтепровод в Украину заходил российский дизель от "Роснефти", - говорится в материале.

Бойчук, как директор нефтегазового департамента Минэнерго в то время "работал на Медведчука, а собственно работает и сейчас", - добавляет автор материала.