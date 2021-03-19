Политолог и анархист Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» сказал, что самым большим страхом украинской власти является ее же народ.

«Рефлексировать на каждую новую глупость - я не хочу», - говорит ведущий об определенных действиях власти. Это касается прежде всего таких мероприятий, как, например, запрет различных интернет-ресурсов или телеграма. Такие решения, по его мнению, говорят о затхлости нынешнего руководства государством.

«Это не потому, что они нас ненавидят, - они просто нас боятся», - высказывает интересную мысль Михаил Чаплыга. Так, самым большим страхом украинской власти является ее же народ: мол, поднявшись, он может ее свалить. А этими запретами, считает Чаплыга, руководство Украины всеми силами старается этого не допустить.

С другой стороны, террор, который оказывает власть в отношении украинцев, нельзя оправдать, считает политолог, ведь это касается прежде всего свободы слова и мысли, прав гражданина Украины и человека вообще.

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