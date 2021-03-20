Народный депутат, заместитель председателя временной следственной комиссии по расследованию причин масштабных пожаров, Сергей вельможный сообщил, что вместе с еще 33 депутатами инициировал запрос к президенту Владимиру Зеленскому об увольнении Сергея Гайдая с должности председателя Луганской областной государственной администрации-руководителя областной военно-гражданской администрации в связи с нарушением им законодательства Украины



Среди коллег, которые поддержали соответствующее Постановление на пленарном заседании 19 марта — 214 народных депутатов, что составляет 67% от всех присутствующих в зале парламентариев, то есть большинство.



Это представители Слуги народа, Европейской солидарности, Голоса, группы «За будущее» и «Доверия».



Если запрос поддержат 226 депутатов, глава государства его рассмотрит и может отстранить Гайдая.



"Обращение к президенту об увольнении руководителя областной ВГА является полностью обоснованным, поскольку ее руководитель Гайдай, представляющий исполнительную власть в области, не в состоянии организовать и обеспечить эвакуацию населения во время лесных пожаров. Каким образом это лицо, как руководитель ВГА будет действовать, если возникнет более сложная чрезвычайная ситуация на востоке страны?",- отмечает Сергей Вельможный.



Как известно, в результате двух пожаров уничтожено 40% лесного фонда области, повреждено и уничтожено почти полтысячи домов, погибли 16 человек.