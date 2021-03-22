Нынешнее поколение, которое пришло к власти и пытается следовать Культу карго думает, что сверху на них будет сыпаться золотой дождь, и если они будут имитировать, то у них сразу все получится. Об этом рассказал в своем блоге «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга.

«Наши власти не стесняются своей необразованности и выпячивают собственные недостатки, превращая их как им кажется в сильные стороны нового свободного человека. Не быть, но казаться – вот что для них главное. Они живут в парадигме, что реализация власти – это коммуникация», - сказал политолог.

Чаплыга рассказал, что пропаганда власти - это правильная коммуникация по их мнению, а неправильная - это рука Кремля и вражеская информационная война. Колонизаторы учили, что есть правильная свобода от совести и морали. А неправильная свобода – это настоящая свобода мысли и слова в рамках принятых в обществе табу.

«Транснационалы под крышей своих монополий уже много веков грабят и порабощают мир. В 1884 году германское правительство даровало право на освоение территории для защити германских интересов компании Карла Петерса, возглавлявшего тогда общество германской колонизации. Там был частный корпоративный транснациональный лоббизм под крышей посольства их метрополий», - сказал политолог.

Чаплыга озадачился вопросом, не получается ли у нас точно также?

«Беда в другом, что стыдно только тем, кто любит независимость и субъектность собственного государства, то есть нам с вами», - резюмировал политолог.

Напомним, Politeka рассказывала со слов Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.

Также ранее Чаплыга объяснил, что такое коррупционная колонизация.



