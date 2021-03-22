«Слуги народа» де-факто уже начали предвыборную кампанию, считает политолог Тарас Загородний. В чем это проявляется и каковы возможные сценарии – он рассказывает в своем блоге "Тарас Загородний говорит".

«Не исключено, что с парламентскими выборами, а еще и какой-то референдум могут провести. Не будем забывать, что закон о референдуме они приняли. Злые языки поговаривают, что одним из вопросов референдума может быть сокращение количества депутатов до ста человек», - заявляет автор.

Он напоминает, что подобный вопрос уже звучал во времена президентства Леонида Кучмы:«Проводили такой референдум в 2000 году. Они решили повторить это на «бис».

В принципе, идея референдума популярна, отмечает эксперт.

«Любой украинец на вопрос«Нужно ли в Раде столько депутатов?» ответит: «Пусть их лучше будет двое и, желательно, в тюрьме». Идея достаточно популистична, поэтому не исключено, что такой вопрос может прозвучать. Это предвыборные технологии для мобилизации избирателей.

Я не исключаю, что такой сценарий существует. Возможно, он будет реализован. Ключевым будет апрель, который даст понять, в какую из кампаний мы идем: президентскую, парламентскую, либо парламентско-президентскую с референдумом», - резюмировал Загородний.

Напомним, Загородний рассказал, как протекают довыборы в Донецкой области.

Также политолог Тарас Загородний спрогнозировал возможное назначение на пост премьер-министра Украины экс-премьера Юлии Тимошенко.

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