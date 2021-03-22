В 2007 году в Украине не хватало участников коалиции для формирования парламента и Юлия Тимошенко очень быстро объяснила, что необходимо единство постмайданных сил.

Об этом сказал политолог Кость Бондаренко в эфире программы Руслана Бизяева “Культ личности”.

“В 2007 году то, что происходили какие-то колебания между украинскими элитами и шатания - все воспринимали это как обычное состояние дел государства, которое расположено на пограничье... Не хватало участников коалиции. С “Партии регионов” не хотели идти другие участники в коалицию. Коммунистов было 5%, около 6%, этого недостаточно. Мажоритарщиков не было, чтобы донабрать мажоритарщиков. Социалисты не прошли”, - сказал Кость Бондаренко.

По его словам, Юлия Тимошенко и блок партий “Наша Украина — Народная самооборона” не пошли бы на новый союз с Виктором Януковичем. При этом, сама Юлия Тимошенко чувствовала себя конкурентом и отставала всего на 3,5% от Виктора Януковича.

“И она понимала, что вот она победа может быть в кармане, если она договорится сейчас с Ющенко, с “Нашей Украины”. Соответственно, начались очень длительные торги… Юлия Тимошенко очень быстро объяснила, что необходимо единство постмайданных сил. На некотором этапе это объяснение абсолютно было достаточно, потому что они понимали, что следующие выборы, например, приведут к улучшению результата Юлии Тимошенко”, - добавил политолог.

Он отметил, что при этом рейтинг блока партий “Наша Украина — Народная самооборона” ухудшился бы, а если бы они не пошли на сближение - то показали бы, что мыслят категориями частных интересов.

Как сообщала Politeka, Кость Бондаренко объяснил причину, почему постмайданная часть в 2005 году не шла в оппозицию к президенту.

Также Politeka сообщала, что Бортник рассказал, какое будущее ждет политических старожилов.