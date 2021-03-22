Офис Национальной разведки США подготовил доклад по поводу вмешательства России в президентские выборы. Помимо прочего, там фигурирует внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Известно, что скандал с ним уже вызвал серьёзные последствия в украинской политике.

Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует капитан первого ранга Военно-морских сил США Гарри Табах.

«В США система более бюрократическая и более политизированная, чем в Украине. Поэтому и здесь может быть политический ход. Вопрос в том, есть доклад о деле Деркача, или нет. Кто видел этот доклад, кому он был передан?», - спрашивает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявлял, что ни Европа, ни США не будут спасать Украину.

Кроме того, Гарри Табах указывал, что за спиной дипломатов всегда должны стоять военные.