Группа «Нафтогаз» отменила закупку труб на 497 млн грн на фоне скандала с завышением цен на трубную продукцию заводами компании «Интерпайп», принадлежащей олигарху Виктору Пинчуку.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Та этот тендер заявились две компании – «Интерпайп Нико Тьюб» и «Нафтосервис». Формальным поводом для отмены закупки стали замечания к тендерной документации участников.

Согласно плану закупок добывающей компании на 2021 года, новый тендер на идентичные виды трубы в сопоставимым объеме отложен на март-апрель этого года.

Напомним, в начале марта СМИ сообщили о почти 3-кратном завышении компаниями группы «Интерпайп» цен на трубную продукцию для НАК «Нафтогаз Украины» по сравнению с поставками на рынок России.

Изучением информации занялся Антимонопольный комитета по обращению нардепа Алексея Кучеренко.

В компании «Интерпайп» Виктора Пинчука опровергли обвинения в завышении цен, объяснив 3-кратную разницу в стоимости идентичных труб особым «премиальным» видом соединений, которые используются украинской госкомпанией.