Группа «Нафтогаз» отменила закупку труб на 497 млн грн на фоне скандала с завышением цен на трубную продукцию заводами компании «Интерпайп», принадлежащей олигарху Виктору Пинчуку.
Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.
Та этот тендер заявились две компании – «Интерпайп Нико Тьюб» и «Нафтосервис». Формальным поводом для отмены закупки стали замечания к тендерной документации участников.
Согласно плану закупок добывающей компании на 2021 года, новый тендер на идентичные виды трубы в сопоставимым объеме отложен на март-апрель этого года.
Напомним, в начале марта СМИ сообщили о почти 3-кратном завышении компаниями группы «Интерпайп» цен на трубную продукцию для НАК «Нафтогаз Украины» по сравнению с поставками на рынок России.
Изучением информации занялся Антимонопольный комитета по обращению нардепа Алексея Кучеренко.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Уже не "Холостячка" Мишина в тоненьком сарафанчике показала свое счастье: "Нужно его создавать, а не..."
Скандал с романом 8-летней киевлянки с 13-летним блогером получил неожиданное продолжение: "оказалась внучкой..."
Экс-возлюбленный Мишель Андраде Ломакин показал свою новую пассию-блондинку: "Не прогадал"
Редкое фото мужа и сына Кравец из "Квартал 95" вызвало ажиотаж: "Папа и маленькая Леночка!"
В компании «Интерпайп» Виктора Пинчука опровергли обвинения в завышении цен, объяснив 3-кратную разницу в стоимости идентичных труб особым «премиальным» видом соединений, которые используются украинской госкомпанией.