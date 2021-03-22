Вывести Укрзализныцю из кризиса сможет переизбран Наблюдательный совет и профессиональные кадры – эксперты

Акционерная компания "Украинская железная дорога" за последние пять лет уже в восьмой раз теряет голову. Сейчас она находится в» умирающем состоянии", и ее может ожидать дефолт. Чтобы этого избежать, прежде всего нужно сформировать новый наблюдательный совет и правление, в состав которого должны войти профессиональные железнодорожники. Об этом говорится в материале "опять обезглавлена: что ждет"Укрзализныцю"? на сайте https://www.dw.com.

Как указано в статье, компания находится в умирающем состоянии из-за нехватки кадров, которые бегут из компании из-за низких зарплат, и из-за проблем с закупками и коррупцией.

"Кроме того, существует вероятность дефолта "УЗ" весной, поскольку компания в прошлом году получила рекордные убытки. Официальных данных о финансовых результатах "Укрзализныця" по итогам 2020 года еще не объявляла, однако сам Жмак заявлял, что ожидает убыток в размере 12-14 миллиардов гривен», - пишет DW.

Частую смену руководства в компании экспертизы, которых опросило видение, связывают с непрофессионализмом руководства и борьбой во властных кабинетах.

«Для вывода "УЗ" из кризиса необходимо в короткие сроки назначить профессиональных председателя, членов правления и Наблюдательный совет, которые обязательно должны быть железнодорожниками", - отмечает председатель совета общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов.

По прогнозам экспертов издания, нового полноценного руководителя назначат примерно через полгода. "Соберется наблюдательный совет примет решение о конкурсе на главу "УЗ" - три месяца будут отбирать кандидатов, затем еще три месяца их кандидатуры будут рассматривать и утверждать", - подытожил он.

Как известно, Владимира Жмака уволили с должности председателя правления УЗ через полгода работы. Также из компании уволился директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Езугбая. Перед этим наблюдательный совет компании заблокировал реформу компании по европейскому образцу, которую начал Жмак и которую от Украины требовал ЕС. Вместо Жмака исполняющим обязанности назначили Ивана Юрика, который уже находился на этой должности.

Ранее народный депутат, член ВСК ВР по Укрзализныце Константин Бондарев заявив, что члены Наблюдательного совета УЗ получают по 300 тысяч гривен зарплаты, и при этом месяцами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформ для компании. Поэтому необходимо расформировать наблюдательный совет в этом составе, и создать новый.

Экономист Борис Кушнирук выразил убеждение, что решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзализныцю" в том виде, который позволить ее подальше разграбления.

В свою очередь Иракли Езугбая заявив, что Наблюдательный совет Укрзализныце и часть частного рынка максимально замедляет реформирование компании. Этот процесс наносит ущерб интересам государства и экономике страны, и заявлением об увольнении с должности Езугбая хотел привлечь внимание рынка к этой ситуации.