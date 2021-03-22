Сохранение экспортной пошлины на металлолом будет способствовать привлечению инвестиций в модернизацию отечественных металлургических предприятий для снижения ими выбросов СО2. Об этом говорится в материале сайта Минпром.

В материале отмечается, что Евросоюз, в соответствии с принятым планом снижения выбросов СО2 European Green Deal, вскоре начнет накладывать на европейских металлургов обязательства перейти к более экологичного производства стали.

По прогнозам экспертов, в результате этого уже скоро начнет резко расти глобальный спрос на металлолом с одновременным протекционизмом по отношению к собственной сырья, ведь лом - это критически необходимое сырье для метзаводов. На фоне такой ситуации в мире выглядит крайне необходимым продлить действие пошлин на экспорт металлолома и в Украине, чтобы отечественные металлурги не столкнулись с дефицитом сырья.

"И действительно, уже можно наблюдать эти тенденции: в конце прошлого года Европейское стальное лобби Eurofer призвало Еврокомиссию ввести ограничения на экспорт металлолома. А в Великобритании сделали более радикальное заявление: владелец местных металлургических заводов Санжей Хупта призвал правительство страны вообще запретить вывоз лома, чтобы металлурги имели возможность декарбонизироваться», - подчеркивается в статье.

«Именно для предотвращения кризисных явлений в отечественном ГМК Верховная Рада 4,5 года назад ввела пошлину на экспорт лома. Это дало положительный эффект, однако не сразу: дефицит лома сократился с 20% до 11% в первый год действия пошлины, а по завершении прошлого года он был фактически преодолен», - отмечается в материале Минпрома.

Кроме того, Украине гораздо выгоднее перерабатывать лом на собственных метпредприятиях в продукцию с добавленной стоимостью, чем экспортировать сырье, подчеркивают журналисты. Ведь 1 тонна экспортируемого лома дает государству 1914 грн, тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит 8200 грн бюджетам всех уровней в виде налогов.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что продление действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II" Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер отметила, что продление действия пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада должна как можно быстрее принять этот законопроект.