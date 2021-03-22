Премьер-министр Украины Денис Шмигаль ничего не меняет к лучшему для того, чтобы выполнять ранее подписанный меморандум с инвесторами в «зеленую» энергетику и преодолеть долговой кризис в отрасли.

Об этом сказал директор ООО "Экотехник Большая Добронь" Владислав Жовниренко.

"Выполнение меморандума Кабмином очень тяжело идет. Ничего меняется в лучшую сторону», - сказал инвестор.

По его словам, его компании государство не выплатило ни копейки долга. «Мы обратились в суд, но тем компаниям, которые обратились в суд «Гарантированный покупатель», не гасит задолженность», - сказал Жовниренко.

По его словам, из-за этого компания не получила средства, которые недавно выплачивались за счет привлечения кредита от «Укрэнерго».

«Они дали средства только тем компаниям, которые не судятся с «Гарпоком», - отметил Жовниренко.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властями условий меморандума о возобновляемой энергетики, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году "зеленую" электроэнергию.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.