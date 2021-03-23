Параллельно с голосованием за земельную децентрализацию (законопроект 2194), парламенту нужно оперативно подготовить и принять антимонопольное земельное законодательство

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии AgroPolit.com заместитель председателя «Центра развития земельных правоотношений в Украине» Анатолий Шумский, комментируя возможные последствия для агросектора и владельцев паев принятия Радой законопроекта 2194.

По мнению Анатолия Шумского, законопроект 2194 о передаче части полномочий Держгеокадастру местным органам власти – это «медаль» с двумя сторонами.

"Блестящая сторона этой "медали" - это давняя мечта местных властей: им передадут право самостоятельно распоряжаться землями без вовлечения в процесс центра. Это хорошо или плохо? Ладно. Ведь в условиях децентрализации местные общины де-юре станут полноправными владельцами земель и смогут за счет их использования наполнять бюджеты своих общин, а затем – развивать собственные территории. Исчезнет и "человеческий фактор» в земельных вопросах в общей системе Госгеокадастра", — поясняет он.

Однако, по мнению заместителя председателя «Центра развития земельных правоотношений в Украине» Анатолия Шумского, есть и другая сторона земельно-децентрализованной «медали».

"Никто не отменял систему внутренних договоренностей между местными фермерами, средними или большими (так называемыми лендлордами) аграриями и отдельными представителями местной власти (депутатами местных советов, председателями ОТГ). Поэтому существует риск, что на местах после будут формироваться свои «феодалы», которые будут играть в одни ворота в земельных вопросах", — говорит он.

Следовательно, отмечает эксперт по земельным вопросам Анатолий Шумский, вместе с законопроектом 2194 нужно параллельно принимать ряд других законов, которые уберут этот риск. «В частности, нужно принимать антимонопольное земельное законодательство (установить безопасный уровень концентрации земель в пределах района, области, страны в целом), подумать об обновлении практики соблюдения собственниками земли и ее арендаторами севооборота на полях и многое другое», — говорит он.

Кроме того, по его мнению, нужно организовать четкий государственный контроль за использованием этих земель.

"Еще должен быть принят механизм контроля государства за использованием, выделением, учетом и качественной регистрацией земель на местах. Ведь земля-национальное достояние, которое принадлежит государству и все гражданам. Если не контролировать ее использование, то рискуем превратиться в Аргентину, где всю землю скупили крупные корпорации", — считает он.

Напомним, что сейчас парламент рассматривает во втором чтении законопроект 2194 (рассмотрено 900 поправок из 3200). 2194 голосуется в повторном втором чтении, ведь раньше финальное голосование за данный документ «завалили» силами депутатов «слуг народа».