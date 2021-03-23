Украина находится между тремя цивилизациями и никак не определиться, внутри какой она будет находиться.

Об этом сказал политтехнолог Максим Карижский в эфире программы “Романенко Беседы”.

Максим Карижский отметил, что нужно выяснить, внутри какой цивилизации Украина будет находиться следующие 30, 50 или 100 лет.

“Все равно понятно, что мы между тремя цивилизациями находимся. У нас на севере есть Россия, у нас есть условно Западный мир и через несколько прокладок у нас есть Азия… А пока наша страна - это территория, которая никак не определилась. И легко так жить на выселках, или на каком-нибудь отдельном острове под названием Австралия, а вот на территории, где самое большое число сражений было на квадратный километр - не получится не определится”, - сказал Карижский.

Он отметил, что Украине придется выбирать с кем она, или же придется предложить взамен что-то равновеликое.

“Когда мы видим эту проблему выбора, то оказывается, что вот эти все междусобойчики, которые были последние 30 лет - они на самом деле не имеют значения никакого”, - добавил политтехнолог.

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