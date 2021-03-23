В прошлом году монобольшинство приняло закон, которым разрешило продавать украинскую сельскохозяйственную землю, а сейчас власть хочет снять любые ограничения и устранить государство от этого процесса

Фракция «Батькивщина» законно противостоит этим намерениям. Об этом сообщила в эфире «Украинского радио» Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, информирует пресс-служба «Батьківщини».

«Земельный пакет содержит три закона. Первый они уже приняли, и он вступает в силу 1 июля. Второй они продвигают сейчас, чтобы земля продавалась без каких-либо ограничений и без участия государства. Третий предусматривает продажу земли через аукционы, гарантирует бесперспективное соревнования украинских фермеров с глобальными банками», - отметила политик.

По ее словам, на прошлой неделе в Верховной Раде рассматривались поправки в законопроекту 2194, который вносит в Земельный кодекс Украины 5 особо опасных изменений.

«Изменениями в Земельный кодекс они снимают ряд важных запретов. Государство полностью устраняется от любого влияния на продажу земли, а также контроля за ее использованием. Даже изменение целевого назначения будет осуществляться собственником земли, а не государством. Отменяется запрет на продажу земли иностранцам. Отменяется понятие «особо ценные земли», позволит распродавать наше национальное достояние - леса, водоемы, природные заповедники. Зато разрешается снимать верхний плодородный слой почвы. Это трагический закон, который окончательно добивает нашу землю, поэтому «Батькивщина» и внесла тысячи поправок к нему », - пояснила Юлия Тимошенко.

Она отметила, что лучший путь развития сельского хозяйства предложила ООН, признав приоритетом десятилетия развитие семейного фермерства. Но этому будет предшествовать серьезная борьба для защиты украинской земли.

«Надо не допустить принятия этих законов в Верховной Раде, и« Батькивщина »этим занимается. Также стоит дождаться решения Конституционного Суда, к которому наша команда направила представление о признании неконституционным всего земельного пакета законов. Если этого не произойдет, мы будем поднимать народ и вместе защищать землю », - подытожила Юлия Тимошенко.