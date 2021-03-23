В программе «Политика наизнанку» военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал о разногласиях в заявлениях украинской делегации в трехстороннем процессе переговоров.
«Речь идет о заявлениях украинской делегации, которыми справедливо и своевременно пользуется российская сторона. Россия четко воспользовалась расхождением в оценках предложенного плана и заявила о том, что не знает, не слышала и вообще не будет его обсуждать», - отметил Снегирев.
Снегирев напомнил, что 9 марта председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что существует план по урегулированию ситуации на востоке Украины, предложенный Францией и Германией. Следует отметить, что украинская сторона допустила разногласия, которыми воспользовалась Россия и тем самым создала информационную «ловушку» для Украины.
«Обращаюсь к Офису президента Украины: до тех пор, пока не будет информационной гигиены внутри украинской делегации, в работе трехсторонней контактной группы мы и дальше будем «пасти задних». И этими разногласиями будут удачно пользоваться российские дипломаты и российские спецслужбы, выставляя в невыгодном для нас свете любые наши мирные предложения по урегулированию ситуации на Донбассе», - подчеркнул Снегирев.
Напомним, Politeka публиковала заявление Снегирева, что Великобритания начала свою игру в Украину.
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Ранее для Politeka Снегирев рассказал об ошибке украинской делегации.