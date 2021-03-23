Доверие к Кабинету министров Украины достигло дна из-за того, что правительство нарушает обязательства по «зеленому» меморандуму и пытается затянуть выплату долгов перед производителями энергии из возобновляемых источников

Об этом сообщил Ян Валетов, владелец солнечных станций в Днепропетровской области.

«В настоящее время нам погасили 14% задолженности, хотя были обязательства погасить 40% до конца четвертого квартала минувшего года. К сожалению, положения меморандума не были выполнены. Правительство неоднократно заявляло, что у него есть намерения, но между намерениями и деньгами, как вы понимаете, лежит пропасть», - сказал Валетов.

Он подчеркнул, что обязательства, которые даются правительством – их невыполнение, это уже дно во взаимоотношениях бизнеса и государства.

«То, что нам не платили – это было уже само по себе порчей инвестиционного климата в нашей стране, обман инвестор. Мы уже на дне и хотелось бы изменения ситуации», - сказал инвестор.

По его словам, правительство ведет себя так, как будто совсем не собирается выполнять обязательства перед инвесторами.

«Государство просто врет, причем врет в глаза. Заканчивается первый квартал. Общая сумма выплат сейчас должна была быть 40 + 15 = 55% от общего долга (22,4 млрд грн). Думаете это случится? Нет. Мы имеем дело с шулерами, на мой взгляд. Через суды, наверное, можно было бы заставить их расплатиться. Но проблема заключается в другом – что нас продолжают шантажировать на этот раз невыплатами тем, кто подал в суд», - возмутился Валетов.



Ранее сообщалось, что Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.