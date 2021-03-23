Очередной выпуск программы "Тарас Загородний говорит" посвящен личности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

«Он ведет достаточно интересную игру. Человек опытный: вышел из политконсалтинга. Рейтинги «Слуг народа» и все, что происходит в стране, не внушает ему оптимизма. Он понимает, чем это заканчивается», - говорит политолог Тарас Загородний.

«Он не идет на открытую конфронтацию с президентом, его администрацией и «Слугами народа». Зачем? Лучше сидеть в кустах и ждать, когда труп твоего врага проплывет вниз по реке», - комментирует он.

Но определенную самостоятельность он уже активно проявляет, продолжает политолог.

«На первом РНБО, когда принималось решение о санкциях, он просто не проголосовал. Но втором уже как-то голосовал. На третьем, когда речь шла о Харьковских соглашениях, что пора уже разбираться с депутатами, которые не так проголосовали, и было объявлено о войне с олигархами, - на это заседание господин Разумков вообще не явился. Какое-то срочное дело, нужно было перерезать ленточку в каких-то глухоманях», - рассказывает Загородний.

«Потом господин Разумков подложил еще несколько свиней «Слугам народа», когда ввел в Раде сенсорную кнопку. Это не позволяет депутатам голосовать одновременно за 10, 20 человек. Это сильно ограничило в маневрах, в первую очередь, «Слуг народа», потому что теперь все должны быть на месте и голосовать. В действительности же это большой плюс в развитии парламентаризма.

Он ведет достаточно ровную линию, которая находит поддержку электората. У него образ идеального зятя. Это нравится, в том числе, женщинам, которые ходят на выборы», - заключает Загородний.

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А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков часто путает парламентскую трибуну с театральными подмостками.

Как передает Politeka.net, в Верховной Раде задымился пульт депутата.