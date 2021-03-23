Балканские межэтнические конфликты, так же как и российско-украинское вооруженное противостояние, начинались с информационной войны. Об этом в программе «Политика наизнанку» заявил бывший Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

Разговор с гостем студии вел политический эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев. Речь шла, в частности, об истоках и инструментах гибридной войны в Донбассе.

Александр Левченко много лет представлял Украину в качестве посла на Балканах и был свидетелем межнациональных конфликтов в Хорватии, Боснии и Герцеговине в 90-х годах. Он видит много общего в балканской истории с нынешней ситуацией в Украине.

«Бывшая Югославия – это две широкомасштабные войны, значительно больше, чем у нас, и три конфликта, сопоставимые с нашим. Я был свидетелем, как они зарождались и как развивались. Опыт говорит, что информационный компонент был одним из решающих», - говорит дипломат.

Он считает, что Украине необходимо его развивать.

«Вы не можете претендовать на деоккупацию Донбасса и Крыма, если проигрываете информационно. Вы можете пригнать туда сотни танков, но у вас ничего не получится. Потому что, прежде всего, мы должны иметь продуманную информационную политику», - делает вывод эксперт.

В этом аспекте он считает санкции против пророссийских каналов справедливыми.

«Наконец начались шаги государства в отношении к тем, кто раскалывает украинское общество, кто сеет в информационном пространстве Украины российские нарративы. Их редакционную политику надо не просто корректировать – их надо запрещать. Когда идет война, а нарративы государства, которое фактически ведет информационную войну против нас, проходят через украинские каналы – это вообще для Балкан неизвестное дело. Такого не может быть», - резюмирует он.

Напомним, аннексия АР Крым должна стать международным вопросом: мнение експерта.

Раньше Politeka сообщала, что в той ситуации, в которой находится Украина, деоккупация полуострова военным путем невозможна, - Левченко.

Напомним, Politeka распространяла заявление Снегирева, что «Права справа» выяснила и опубликовала список из 120 итальянцами, находившихся на территории ООС.