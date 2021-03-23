В программе «Романенко. Беседы» журналист, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов и ведущий Юрий Романенко обсудили войну с Россией и вопросы развития армии.
«Любая война заканчивается или поражением, или победой. Нет «середины». Не может быть, чтобы все пожали руки и разошлись – кто-то должен признать поражение, а кто-то должен победить. Для этого должна быть доктрина ведения войны, но такой у нас нет», - начал Бутусов.
Ведущий Романенко добавил, что на прошлой неделе Яценюк организовал Форум безопасности, и на нем было написано обращение к США относительно отношений между Украиной и США. И фигурировали такие вещи, как проект развития Военно-морских сил. По мнению Романенко, Украине не стоит покупать у США дорогие корветы и фрегаты, это не имеет смысла, отталкиваясь от того, что в Украине не работает система руководства армии.
«Ключевой вопрос, в реалистическом понимании – что мы имеем? Отталкиваясь от ресурсов, которые у нас имеются – что нам строить? У нас до сих пор плохая советская армия, даже еще хуже управляемая и меньше», - подчеркнул Романенко и поинтересовался мнением Бутусова по этому вопросу.
«Если мы хотим чего-то достичь – мы должны задать себе цель. Если у государства цель заглянуть в глаза Путину и пообщаться с Дмитрием Козаком, который фактически является его помощником, то армии не будет. Надо выбрать путь и цель», - ответил Бутусов.
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