Кирилл Говорун, архимандрит, доктор философских наук и профессор Стокгольмской школы теологии, заявил в программе «Конституционная кухня», что в США сейчас идет секуляризация и с этим связан феномен Дональда Трампа
Гость программы утверждает, что в США сейчас идет секуляризация. Тем не менее, социологи говорят об обратном: по их мнению, это - миф, а мифы не существуют, на самом деле американская социально-политическая система переживает трансформацию отношений публичной площади с религиозной сферой. Что ни говори, но эти изменения, утверждает эксперт, заметны сейчас.
«Феномен Трампа - это религиозное явление, это является определенным восстановлением, подъемом пуританской стихии в американской политической культуре», - убежден Говорун. Он обращает внимание на то, что бывший президент США заручился поддержкой не только пуритан, но и представителей других конфессий - православных и католиков.
С другой стороны, архимандрит подчеркивает, что это свидетельствует о кризисном положении евангелизма и пуританства как составляющих политической культуры США.
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