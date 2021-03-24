В программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» Александр Левченко, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Боснии и Герцеговине, заявил, что почву сегодняшнего военного конфликта Украины с Россией подготовили еще в СССР.

Гость программы рассказывает об идеологии российского шовинизма, которая предусматривает восхваление русского народа на фоне посрамления других. В частности, это активно практиковалось на протяжении всего существования Советского Союза, тогда же Москва, как говорит Левченко, набила руку в мастерском проведении информационной войны - прежде фальсификации и искажении. «Весь мир был против СССР, тот один фехтовал со всем миром, и достаточно успешно», - оценивает он.

В современном мире, можно сказать, Российская Федерация продолжает вести советскую агрессивную политику. «Причем Россия пошла намного больше в фальсификациях, чем СССР», - обращает внимание дипломат. Выражаясь метафорически, Левченко сравнивает эти политические маневры с радиацией, которую Украина поглощает незаметно, но которая ведет к смерти в тяжелых муках украинского языка и нации.

По мнению Левченко, Украине нужно начать контр-информационную деятельность, чтобы иметь шанс на будущее.

Напоминаем, Левченко заявил, что Украина не может претендовать на деоккупацию Донбасса и Крыма, пока проигрывает в информационной войне .