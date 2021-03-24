Темы кадровой политики в украинском войске коснулся в программе «Романенко. Беседы» Юрий Бутусов, журналист, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» и обозреватель «Зеркала недели». Он рассказал, является ли кадровый голод в ВСУ правдой.

«К сожалению, это проблема для каждой власти: разговорами о кадровом голоде она прикрывает собственную неспособность найти нужных людей и задать им нужны задачи», - объясняет ситуацию Бутусов. Итак, как таковых проблем с кадрами в украинской армии нет, скорее еасть миф о кадровом голоде, который распространяют те, кто не может четко определить, а что, собственно, нужно сделать.

Журналист называет войну на Донбассе в этом плане определенной академией. Мол, за эти долгие 7 лет каждый показал, что может сделать, а что - не может.

Бутусов объясняет, как взаимодействует военная сфера с политической в ​​государственной структуре. Так, армия существует для того, чтобы выполнять требования и достигать цели, но не для того, чтобы ставить их. Постановкой задачи занимаются политики, соответственно, они подбираются кадры и для их выполнения.

Поэтому важно понимать, чего мы хотим, отмечает журналист. «Если нужно подбирать военных для того, чтобы на фронте было перемирие, - так, для этого кадров нет», - делает он вывод.

Напоминаем, Бутусов и Романенко обсудили войну с Россией и вопросы армии.

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