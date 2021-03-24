Люди маленького роста страдают комплексом неполноценности, а президент России Владимир Путин имеет небольшой рост и является кристаллизацией коллективной неполноценности россиян

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Россия больна комплексом неполноценности. Вы заметьте, что по сути этим комплексом страдают люди маленького роста. Якобы Наполеон, у него был комплекс неполноценности, а президент Путин маленького роста… И Медведев маленького роста. Они, по-сути, являются кристаллизацией коллективной неполноценности россиян”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что в России был толковым только Петр первый, который был высоким и понял, что его страна отстала, после чего поехал в Европу, чтобы научиться и модернизировать Россию.

Футурист подчеркнул, что Владимир Зеленский тоже маленького роста.

“Украина могла бы реализовать стратегию, но ее необходимо реализовывать на всех уровнях войны. Их много. Вот мы сейчас жалуемся только на горячий конфликт, вооруженный конфликт… Война ведется не только в окопах. Война ведется в первую очередь за умы и сердца людей. И здесь есть горячий конфликт, есть экономическая война, есть организационная война”, - добавил Толкачев.

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