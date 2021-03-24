Люди маленького роста страдают комплексом неполноценности, а президент России Владимир Путин имеет небольшой рост и является кристаллизацией коллективной неполноценности россиян
Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
“Россия больна комплексом неполноценности. Вы заметьте, что по сути этим комплексом страдают люди маленького роста. Якобы Наполеон, у него был комплекс неполноценности, а президент Путин маленького роста… И Медведев маленького роста. Они, по-сути, являются кристаллизацией коллективной неполноценности россиян”, - сказал Алексей Толкачев.
Он отметил, что в России был толковым только Петр первый, который был высоким и понял, что его страна отстала, после чего поехал в Европу, чтобы научиться и модернизировать Россию.
Футурист подчеркнул, что Владимир Зеленский тоже маленького роста.
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“Украина могла бы реализовать стратегию, но ее необходимо реализовывать на всех уровнях войны. Их много. Вот мы сейчас жалуемся только на горячий конфликт, вооруженный конфликт… Война ведется не только в окопах. Война ведется в первую очередь за умы и сердца людей. И здесь есть горячий конфликт, есть экономическая война, есть организационная война”, - добавил Толкачев.
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