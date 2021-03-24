Известный специалист в сфере общения ненормативной лексикой с журналистами и представителями гражданского общества, депутат из партии кума Путина Медведчука Илья Кива подготовил к защите диссертацию о «гражданском обществе» и становится ученым в области государственного управления!

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Не знаю, успел прочитать свою диссертацию этот «ученый депутат», но «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности» он анализирует не на примере любых политических режимов Путина и Лукашенко, а на примере... стран ненавистного Европейского Союза!

Как видим, фанат русского мира оказался исследователем европейских институтов и традиций.

Как-то неудобно получилось.

П. С. Не удивлюсь, что такой еврооптимизм диссертационного исследования Кивы может повлечь его выход из партии фанатов Путина и переход в более мировоззренчески близкие проевропейские партии?!