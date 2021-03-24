Министерство финансов пообещало Европейскому банку реконструкции и развития выплатить ранее накопленные долги перед инвесторами в возобновляемую энергетику за счет выпуска гарантированных государством облигаций на международных рынках.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Министр финансов отметил, что в Украине заинтересованы в скорейшей стабилизации рынка энергетики и добавил о возможности выпуска облигаций, гарантированных государством на международных рынках капиталов для покрытия долга перед производителями альтернативной энергии в первом полугодии 2021 года", – сказано в сообщении министерства.

Напомним, ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов в сектор возобновляемой энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% «старого» долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн, которые должны быть выплачены в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска «зеленых» аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.