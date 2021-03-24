Действующий состав наблюдательного совета «Укрзализныци» полностью подконтролен олигарху Виктору Пинчуку.
Об этом заявил политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире телеканала «Первый независимый».
«Перед тем как уволили Жмака, он собрал всю эту братию (набсовет АО «Укрзализныци» - прим) – всех этих генералов железнодорожных войск Пинчука и ко, и у них оказались корпоративные банковские карточки с лимитом в 500 тыс. к тем космическим зарплатам, которые у них есть», - заявил эксперт.
По его словам, набсовет так и не смог опровергнуть эту информацию.
Чаплыга уточнил, что средняя заработная плата членом набсовета, согласно декларации Сергея Лещенко, составляет около 330 тыс. грн в месяц.
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Напомним, 17 марта подконтрольный Виктору Пинчуку набсовета уволил Владимира Жмака с должности главы «Укрзализныци» без объяснения причины. По словам экспертов, причиной стала позиция Жмака относительно закупок колесной продукции и компании «Интерпайп» Виктора Пинчука за завышенными ценами.
В день увольнения как раз состоялся суд «Интепрайпа» против АМКУ по поводу махинаций на тендерах «Укрзализныци».