Народный депутат от «Слуги народа» Олег Семинский внес часть активов, приобретенных за незаконно полученные средства, активов в налоговую декларацию.

Как пишет "Сегодня", об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе «В гостях у Дмитрия Гордона».

Речь идет о ресурсах, полученных Семинскимв результате недобросовестной работы и финансовых нарушений, совершаемых им в период работы в компании «Нефтегаздобыча», частично принадлежавшей семье Рудьковского.

«И есть десятки свидетелей, сотрудников компании, которые подтвердят мои слова – что в тот период с 2008 по 2012 год он обналичивал каждый месяц больше 10 млн долларов – больше 100 кг долларов – через разные компании, для себя и Шуфрича. В этот период куплены самолеты, яхты Шуфрича - три самолета и три яхты, вся недвижимость, которую построил Семинский, офисные центры и т.п., и кешем забитые банковские ячейки. Это все было сделано путем разворовывания, неуплаты налогов компанией Нефтегаздобычи»-заявил экс-министр.

«Семинский вообще ушел дальше, он, наверное, не читал уголовный кодекс - часть украденного он даже отразил в налоговой декларации», - резюмировал Рудьковский,

По словам Рудьковского, у Семинский и Шуфрич договорились самовольном перераспределении долей и доходов компании, о чем ему сообщил нынешний депутат от Слуги народа. «Я думаю, вы тоже слышали записи, где он настаивал, и сказал, что «я принял решение и буду забирать себе 20%». Он забирал больше, думаю, около 30% доходов компании, - рассказал Рудьковский.

По сообщениям СМИ, Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своём похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой Семинский когда-то работал директором.

По данным источников Цензор.НЕТ в ОП, Нардеп от "Слуги народа"ОлегСеминский на данный момент пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль Офиса Президента.